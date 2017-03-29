В Шеки 55-летний мужчина совершил суицид, выпив уксусную кислоту.

Как сообщает АПА, житель города Мамед Нематзаде (1962 г.р.) был доставлен в больницу с признаками тяжелого отравления.

Несмотря на усилие врачей, спасти жизнь мужчины не удалось. По предварительной информации, М.Нематзаде имел задолженность перед одним из функционирующих в Шеки банков.

По факту Сабаильской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, причины самоубийства выясняются.