Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уйдет в отставку в случае, если почувствует, что перестанет принимать решения согласно своим убеждениям, сообщает Газета.ру со ссылкой на Welt.

На вопрос о возможности отставки она ответила на презентации книги своей коллеги во время работы в бундестаге экс-министра юстиции Германии.

«Это интересный вопрос. Когда я приду к понимаю, что есть постоянная личностная деформация», — ответила Меркель.

По ее словам, политик постоянно должен задавать себе вопрос: «Насколько далеко я могу зайти ради компромисса?»

Тем не менее, Меркель не пояснила, какой именно компромисс имеет в виду.

«Давайте оставим этот вопрос на том, что я все же пока не ушла в отставку», — добавила канцлер.