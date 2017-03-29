Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала признание в любви от «тайного поклонника» в сети «Фейсбук». Им оказалась надпись на фуре I love you, bitch, что переводится, как «Я люблю тебя, с***».

— Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня ещё не было. Тайный поклонник, спасибо! До слёз! — подписала снимок Захарова.