Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала признание в любви от «тайного поклонника» в сети «Фейсбук». Им оказалась надпись на фуре I love you, bitch, что переводится, как «Я люблю тебя, с***».
— Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня ещё не было. Тайный поклонник, спасибо! До слёз! — подписала снимок Захарова.
Подписчики Марии бросились гадать, как она получила это послание и кто этот «загадочный отправитель», однако Захарова тайну «признания» не раскрыла. Она отметила лишь то, что на интуитивном уровне почувствовала, что послание адресовано именно ей.