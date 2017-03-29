Европарламент оставляет возможность аннулирования процесса Brexit в случае если Великобритания изменит свое решение о выходе из ЕС.

Об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Как отмечает агентство, ссылка о возможности отзыва статьи 50 рассматривается как поддержка британцев, не желавших выхода из ЕС. При этом данный пункт в документе, описывающем позицию ЕП по Brexit, противоречит позиции главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, который заявлял о необратимости процесса.