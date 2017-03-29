С площади Свободы в центре Еревана стартовало шествие сторонников блока «Конгресс — НПА». Как сообщает корреспондент Новости Армении — NEWS.am, во главе колонны идут зампреды Армянского национального конгресса Левон Зурабян и Арам Манукян, председатель Народной партии Армении Степан Демирчян. Участники шествия пройдут по проспекту Маштоца и ул. Амиряна к площади Республики, оттуда обратно на площадь Свободы.

Лидер Конгресса, первый президент Армении Левон Тер-Петросян, возглавляющий список блока, не участвует в шествии, как не участвовал в других мероприятиях предвыборной кампании. За это время он дал только два телевизионных интервью.