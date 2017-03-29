Факты геноцида, совершенные в мире из-за национальной, расовой, религиозной принадлежности, остаются в памяти человечества как «черные пятна», считаясь самым большим грехом против человечности, говорится в обращении Управления мусульман Кавказа (УМК) к мировому сообществу в связи с армянской агрессией против азербайджанского народа, сообщили изданию «Тренд» в среду в управлении.

«Одним из народов, подвергшихся таким трагическим преступлениям геноцида, являются азербайджанцы, и то, что эти ужасные трагедии стали приобретать систематический характер, постоянно беспокоит все азербайджанское общество. Более двухсот лет армянские националисты проводят последовательную политику этнической чистки против нашего народа, которая нацелена на то, чтобы изгнать азербайджанцев со своих исконных земель и создать на этих территориях выдуманное государство «Великая Армения». Политика геноцида и депортации за два столетия нанесла тяжелый материальный и моральный ущерб нашему народу, оставила неизгладимый след в его исторической памяти. Около двух миллионов азербайджанцев пережили трагедию и ужасы армянского экстремизма, опирающегося на идеологию и психологию ненависти и агрессии против соседних народов», — говорится в обращении.

В документе подчеркивается, что после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева он принципиально подошел к этому вопросу, была раскрыта и изобличена политика геноцида и депортации, годами реализуемая армянскими националистами против азербайджанского народа.

«Указом Президента Азербайджана Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев. Официальные и общественные круги Азербайджана широко доносят до международных организаций и общественности неопровержимые факты этнической чистки и геноцида, совершенных армянскими экстремистами на территории Азербайджана. Армянские экстремисты, представляющие себя жертвами геноцида, те, кто не ответил за преступления геноцида против азербайджанского народа, и их покровители должны знать, что правда победит и справедливость восторжествует!», — говорится в обращении.

В обращении УМК отмечается, что преступления, не получившие достойный ответ, открывают путь новым преступлениям, создают почву для повторения геноцида в различных точках мира и для миграционных кризисов.

«Мы призываем решительно осудить вандализм, продолжающийся против религиозно-духовных памятников на исконных азербайджанских землях, оккупированных Арменией. Раскопки, проводимые в мечети Говхар Ага в Шуше, мы расцениваем как попытку сфальсифицировать исторические факты. Несмотря на обращения, направленные Азербайджаном в международные организации, факт Ходжалинского геноцида все еще не получил политической и правовой оценки на должном уровне, хотя Ходжалинская трагедия стоит в ряду с такими преступлениями, как Холокост, Хатынь, совершенных против человечности. Человечество должно осудить деяния утративших человеческий облик убийц. Правдой, отраженной в священных книгах всех религий, является то, что убийство человека, созданного Господом, такое же тяжкое преступление, как и убийство всего человечества! Мы, религиозные деятели Азербайджана, еще раз обращаемся к мировому сообществу, призывая дать правовую и политическую оценку преступлениям геноцида, совершенным армянскими агрессорами против азербайджанского народа», — говорится в обращении.