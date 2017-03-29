«Неизменная политика Исламской Республики Иран по поддержке территориальной целостности Азербайджана полностью ясна и мы неоднократно сообщали о своей позиции в связи с этим».

Об этом АПА сообщили в пресс-службе посольства Республики Иран в Азербайджане. Пресс-секретарь посольства Мамедрза Наджафи, комментируя концерт, данный иранским музыкантом в непризнанной «НКР», сообщил, что в дни праздника Новруз ни одна из официальных музыкальных групп Исламской Республики Иран не совершала визит на территории считающимися спорными между Республикой Азербайджан и Арменией: «Не вызывающие доверия и порой подстрекательские новости, распространенные посредством СМИ третьей страны, преследуют цель испортить отношения Ирана с Азербайджаном и направить общественное мнение в негативное русло. К сожалению, мы неоднократно становились свидетелями этого. Мы решительно осуждаем попытки такого рода».