Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на завтра.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс доллара установлен на уровне 1,7238 маната.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на завтра.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс доллара установлен на уровне 1,7238 маната.
Дата: 2017/03/29 17:28
Раздел: Азербайджан, Экономика
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