Президент США Дональд Трамп начал использовать iPhone, уйдя в целях безопасности с платформы Android. Об этом в среду, 29 марта, пишет Лента.ру со ссылкой на The Verge.

Директор по социальным сетям в администрации главы государства Дэн Скавино-младший написал в Twitter, что Трамп уже пару недель использует «яблочное» устройство. Он подтвердил, что опубликованные в соцсетях последние сообщения 45-го президента США были созданы на новом смартфоне. Ранее пользователи Twitter обратили внимание, что некоторые из твитов Трампа были отправлены не с Samsung Galaxy S3, а с iPhone, так что у многих закрались сомнения в их подлинности.