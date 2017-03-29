В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

На процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова в качестве свидетеля дал показания бизнесмен Исфандияр Ахундов, более известный как «Исфандияр Шарурский», передает АПА.

Он сообщил, что не читал данные им на следствии показания: «Я не умею читать и писать. Я сказал следователю, чтобы он писал так, как сочтет нужным. Я не осведомлен о тех показаниях. У меня не было никаких связей и отношений с Акифом Човдаровым и другими».

Процесс будет продолжен 3 апреля.