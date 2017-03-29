Жители более 800 городов мира 8 апреля проверят свои знания русского языка в тотальном диктанте. Бакинцы – в их числе. Участвовать в диктанте собираются пока около 40 человек.

В этом году в 14-й раз состоится тотальный диктант по русскому языку. И второй раз – для жителей Азербайджана. Как сообщили «Каспийским новостям» в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), в Баку поучаствовать в образовательном мероприятии на сей раз изъявили желание около 40 человек, это примерно в два раза больше, нежели в первый раз.

Всего же 8 апреля диктант будет одновременно проходить в 514 российских и 287 зарубежных городах из 72 стран. В Баку он стартует в 15:00 по местному времени. Для участников в РИКЦ выделены два удобных помещения.

В этом году в качестве диктанта выбран текст российского писателя Леонида Юзефовича. В столице Азербайджана его зачитают филологи двух авторитетных университетов: Бакинского славянского и госуниверситета.

Итоги диктанта будут оглашены 12 апреля. Его участники получат сертификаты, а отличники – сертификаты с отличием.

Справка

Как сообщает сайт «Тотальный диктант», это ежегодная добровольная образовательная акция. Ее цель — «показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски».

Это общественный проект, организованный новосибирским фондом «Тотальный диктант». Его реализуют активисты и волонтеры.

В первый раз в 2011 году в проекте приняли участие жители 13 городов из двух стран.

Текст каждый год разный. Его пишут известные писатели. В диктанте может поучаствовать любой желающий.