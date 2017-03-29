Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский поделился своим мнением по поводу протестных акций, которые были организованы Алексеем Навальным. Владимир Жириновский убежден, что граждане России стали жертвами манипуляций политиков, намеренных спровоцировать народные волнения.

«Мы противники того, чтобы выходящие на улицу выдвигали революционные лозунги. Вы знаете, какие лозунги ими выдвигались, как оскорбляли действующую власть. Эта революция, которая была сто лет назад. Когда кричали долой царя, долой самодержавие! Они кричали все долой! А чем все закончилось? Всегда надо думать – а чем такие вещи могут закончиться? Простой пример. Допустим, испугалось правительство таких волнений и сняло с себя полномочия. Давайте представим, что тогда будет твориться в стране? Мы сформируем другое правительство, нужно будет принимать жесткие меры, наводить порядок, чтобы не было безвластия. Они готовы, вышедшая на улицы молодежь, чтобы казаки по улицам сказали бы и нагайками их хлестали, наводя порядок? Они готовы к тому, что будут везде патрули, военно-полевые суды? Что это уже будет не игра – все по-настоящему и намного хуже, чем они представляли. Вот об этом нужно думать» — заявил Владимир Жириновский (цитата по ldpr.tv).

«Мне Навальный противен тем, что постоянно его поддерживает Запад. Раз Запад поддерживает – значит, он – враг. Вот меня Запад ни одной секунды не поддерживал» — добавил председатель ЛДПР.