Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров спрогнозировал новые протесты в РФ.

Об этом Каспаров рассказал в интервью Delfi.

Он отметил, что сейчас в РФ новая политическая реальность, поскольку Навальный стал реальным лидером оппозиции. Каспаров считает, что российская власть выбрала самый жесткий вариант для того, чтобы решить эту проблему, и пойдет по пути тотального разгрома команды Навального. Об этом, в частности, свидетельствуют ее действия в отношении Фонда борьбы с коррупцией, где все было конфисковано, а большинство членов команды Навального арестованы.

Каспаров считает, что ситуация противостояния Кремля и общества перейдет в иную плоскость, поскольку прошло время псевдооппозиционных партий и в российском обществе накопился протестный потенциал. «Все эти мифы о безоговорочной поддержке Путина рушатся», — заявляет политик, указывая, что нынешняя российская молодежь хочет жить по-другому.

Политик прогнозирует в РФ протесты другого масштаба и уровня решимости людей, и он считает, что эти протесты будут развиваться по восходящей.