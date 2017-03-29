Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от занимаемой должности уполномоченного России при ЕСПЧ — заместителя министра юстиции Георгия Матюшкина.

Как передает Газета.ру, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Матюшкина Георгия Олеговича, уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции России», — говорится в тексте указа.

Матюшкин занимал пост уполномоченного с 2008 года.