В Загатале сотрудник полиции избил 3-месячного щенка, принадлежащего местному жителю Низами Рамазанову.

Как передает Oxu.Az, любитель животных Эльхан Мирзоев рассказал, что инцидент произошел 17 марта в селе Мухах.

По словам Э.Мирзоева, щенка избил сосед Турал Гаджиомеров:

«Турал Гаджиомеров – сотрудник Управления охраны министерства внутренних дел. Щенок получил тяжелые травмы, ослеп, не может стоять и передвигаться. Имеется соответствующее заключение ветеринара».

Сообщается, что Т.Гаджиомеров избил щенка из-за лая. Э.Мирзоев обратился в службу «102», после чего его приняло руководство Управления охраны:

«Руководство выслушало меня, их самих удивило это событие. Пообещали разобраться и принять решение».

Сам Т.Гаджиомеров сообщил Qafqazinfo свою версию событий:

«Я неоднократно предупреждал их не выпускать собаку. У меня есть бараны, я выпускаю их на улицу. Сколько я им говорил, все без толку. В тот день я гнал скот домой, когда собака набросилась на меня и стала лаять. Я бросил в нее камень, чтобы отогнать».

Т.Гаджиомеров заявил, что получил выговор от руководства МВД из-за инцидента:

«Главное управление провело расследование, мне сделали выговор, наказали. Дело еще не завершено, расследование продолжается. Пока я на работе, но не знаю, что будет».