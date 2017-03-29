Когда-то Баку был самым «читающим городом» в Закавказье, и было время, когда книга действительно была лучшим подарком. И несмотря на глобальный дефицит, в советское время наши родители могли позволить себе даже при самой скромной зарплате приобрести подписные издания, книги из любимой детьми того времени Библиотеки Приключений. В эпоху очередей люди записывались не только на приобретение пианино, чешского хрусталя и стенки «Хельга», но и на приобретение БСЭ и МСЭ (Большой и Малой Советской энциклопедии). Кроме того, существовали пункты сбора макулатуры, и в награду за принесенную бумагу человек имел право на приобретение книги. Именно поэтому у многих жителей старого поколения Баку книжные полки украшают три тома серии «Проклятые короли» Мориса Дрюона.

Да и мы, дети того времени, особо не заморачивались, когда думали, что бы такое подарить своим однокашникам или соратникам по дворовым играм. Конечно же, книгу! Интересно, доступно, и главное – подарок на все времена!

Но со временем духовная ценность книги постепенно сошла на нет. Зато материальная с каждым годом зашкаливает все выше.

На самом деле, страсти по высоким ценам на книги в бакинских магазинах кипят уже не первый год. Высокие цены на книги – один из самых ярых споров, который постоянно поднимается пользователями социальных сетей и форумах. Немало людей жалуются, что книги сегодня являются предметом роскоши, и покупка книги, особенно подарочного издания – это проявление «роскошного» поведения.

Бытует мнение, что традиционные книжные магазины испытывают трудности из-за появления в интернете электронных и пиратских книг, немало читателей считают, что цены на книги очень высокие, все меньше людей покупают их. Не наблюдала подобной тенденции в Баку, но за границей группы людей, неспособные заплатить за покупку книги, читают прямо в книжных магазинах, или же фотографируют нужные им страницы.

Не так давно в сети снова разгорелся спор на высокие цены в самой крупной сети книжных магазинов «Али и Нино» — крупнейшей сети книжных магазинов в Азербайджане, созданной Нигяр Кочарли в 2003 году. На протяжении 14 лет эта сеть практически претендовала на звание «книжного монополиста» в Азербайджане. Никакая книжная лавка не могла выдержать конкуренции против «Али и Нино». В полемике о непомерных ценах на печатную продукцию в этой книжной сети не принимал участия разве что только ленивый. С пеной у рта о высоких ценах на книги спорили так же и те, кто разъезжает по городу на дорогих иномарках. Не знаю, может быть, обсуждать эту книжную сеть стало модно, но тогда нужно отметить всеобщую тенденцию повышения цен на книги. Так, в книжном магазине в здании Музея литературы книжная продукция не дешевле, чем в «Али и Нино». Да и в магазинах сети «Графика» книги тоже стоили очень дорого.

Конечно же, существует ряд факторов, из-за которых цены на книги постоянно растут. Например, высокие налоги не позволяют устанавливать конкурентные цены, а также часть суммы таможенной пошлины и арендной платы, которую хозяева магазина пытаются «вытащить» из стоимости книг. Соответственно, все это и убивает покупательскую способность.

Однако, по мнению читателей, в стране не так много книжных магазинов, и государство могло бы установить какие-то льготы для них, чтобы люди могли раскупать книги без так называемой «дыры в бюджете».

Конечно же, существуют еще в Баку так называемые «книжные развалы», где книги стоят дешево, и при желании в этих «развалах» можно приобрести довольно редкие экземпляры. Но, естественно, не новенькие подарочные издания, а довольно потрепанные (хотя духовная ценность книг со временем не меняется) тома, которые никак не смогут украсить книжную полку своим блестящим переплетом.

Относительно дешево приобрести книги можно так же и в букинистических магазинах, расположенных в центре города (под Монолитом и в здании Президиума Академии). Но там не будет новеньких разрекламированных бестселлеров. Очень многие потребители сетуют на то, что книги, издаваемые в Азербайджане, тоже стоят довольно дорого, и не понимают, почему.

Так сколько же должна на самом деле должна стоить книга? Вопрос довольно сложный, и любой маркетолог ответит вам, что стоимость производства зависит от множества факторов: тираж, бумага, оформление, мягкая обложка или переплёт, цветная или черно-белая печать, какие конкретно произведения печатаются, какого автора, ну и, конечно же, большую роль играет то, в каком издательстве выпускается эта книга и в какой типографии печатается. В сложной экономической ситуации при увеличении курса валют печатное оборудование, бумагу, краски в хорошие типографии поставляют из-за рубежа, и, соответственно, стоимость производства сегодня очень высока. Однако важную роль в итоговой цене на книгу играют торговые предприятия, если мы говорим о покупке книг в оффлайне. Цепочка такая: себестоимость издания + норма прибыли издательства = отпускная цена. По отпускной цене книги поставляются либо оптовой книготорговой структуре, либо розничным магазинам. И те, и другие, также имеют свою «накрутку», которая очень часто выше, чем издательская. Если издатель прибавляет к стоимости тиража 30%, то книготорговцы (на всех стадиях) легко могут накинуть 100-150%, и часто не от жадности, а для покрытия своих многочисленных издержек, в том числе, и налогов. Конечный покупатель получает книги из розничных предприятий, а те либо работают напрямую с издателями, либо закупают у оптовиков — в первом случае получаем розничную цену «отпускная цена + прибыль розничного звена», во втором — «отпускная цена + прибыль оптового предприятия (их может быть в этой последовательности больше одного, и все берут свой процент) + прибыль розничного предприятия». На цену книги также очень влияют высокие логистические расходы — транспортные услуги не отличаются дешевизной и со временем всё больше дорожают. К тому же, необходимо знать следующее: если вы покупаете раскрученный бестселлер — в цену также заложены расходы на рекламу, которые понёс издатель.

Мы провели опрос в социальной сети Фейсбук для того, чтобы выяснить покупательские предпочтения публики, посещающей книжные магазины нашего города. Некоторые комментарии этой полемики мы представляем вашему вниманию:

— Книга обычного формата должна стоить до 5 манат. Есть книги большого формата типа Энциклопедии, книга, иллюстрированная цветными картинками. Такие издания должны стоить не дороже 20 манатов.

— Чем дешевле книги, тем умнее народ! НАСТОЯЩИМИ ДРУЗЬЯМИ И ПОМОЩНИКАМИ, МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО КНИГИ, только там можно найти ответы на многие наши вопросы. А если говорить насчет цен, то с нашими зарплатами стоимость должна быть 2-3 маната, не выше.

— От трех до десяти манат. С инета читать вовсе не удобно, а желаемую книгу порой не всегда можно приобрести в наших книжных магазинах.

— Если мы хотим иметь образованную нацию, книги должны быть доступным товаром, а не наваром на нищете духа.

— Художественная литература должна стоить недорого, а научная литература должна стоить дороже.

— Не всем сегодня даже 10 манат можно потратить на книгу, а читать очень хочется. Я думаю, что при желании можно придумать разные формы продажи, но это уже зависит от владельца книжного магазина. Если думать только о прибыли, точно прогорит. Если думать и о прибыли, и о приобщении к чтению, и о привлечении покупателей, тогда у магазина есть шанс на успех.

— В сети магазинов бывает ящик со скидочной литературой, но там нет ничего интересного. Можно, конечно же, читать с гаджетов, но от этого портятся глаза, и уж тем более я против того, чтобы с гаджетов читали дети. Но сегодня, к сожалению, все стоит дорого, и иногда думаешь, что же важнее для ребенка: книга или новые туфли, что важнее – пища для тела или пища для ума? Очень сложно сделать выбор. И потому я считаю, что книги должны стоить дешевле, иначе мы потеряем себя как нацию.

— Нереально покупать книгу за 40-50-60 манатов. Это просто издевательство какое-то. Чем думают хозяева книжных магазинов, когда выставляют книги за такую цену? Принцип – не хочешь, не покупай – должен быть искоренен напрочь. Хороший хозяин магазина всегда идет покупателю на встречу, а что говорить о наших книжных монополистах, которые даже скидочные акции провести грамотно не могут?

— Пусть цены на классику будут ниже всех остальных. Просто есть книги, которые должны у всех стоять на полках.

Мы присоединяемся к комментариям и тоже хотим высказать свое мнение, а именно: чем дешевле книга, тем больше народу сможет ее купить. И, соответственно, духовный вакуум с каждым разом будет все меньше. Возможно, однажды снова настанет время, когда в транспорте телефоны и планшеты в руках пассажиров заменят книги. Но это случится однажды. И, судя по заоблачным ценам в наших книжных магазинах, — явно не в этом веке.

Яна Мадатова