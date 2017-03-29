Палата представителей США проголосовала во вторник за отмену закона, который ограничивал интернет-провайдеров в праве торговать или передавать личные данные пользователей третьим лицам. Он обязывал компании получать от граждан разрешение на передачу третьим лицам «информации о точном местонахождении пользователя, финансовой информации, информации о здоровье, о детях, данных соцстраховки, истории посещения сайтов, использования приложений и содержания переписки между пользователями в интернете», пишет «Коммерсантъ».

Этот закон был принят в октябре прошлого года администрацией Барака Обамы за несколько дней до избрания Дональда Трампа президентом страны. Но это не помешало республиканскому большинству в Конгрессе и новому президенту, который взяли курс на массовую отмену и ликвидацию законов и программ, принятых в годы правления Барака Обамы. Закон о защите персональных должен был вступить в силу в конце нынешнего года, однако на прошлой неделе за его отмену проголосовал Сенат США, а теперь это решение поддержала и Палата представителей. Это означает, что отмена закона, защищающего персональные данные граждан в интернете, может быть одобрена президентом Дональдом Трампом уже в ближайшие дни.