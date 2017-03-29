«Нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло», — заявила Матвиенко, комментируя прошедшие в воскресенье антикоррупционные акции. По ее словам, власть должна реагировать на митинги в стране, вести диалог с гражданами, чтобы понимать, почему они протестуют, сообщает агентство «Интерфакс».

«Мы, конечно же, считаем, что надо проанализировать митинги. Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, обсуждать способы решения этих вопросов», — сказала она.

При этом Матвиенко подчеркнула, что если власть необоснованно отказала в проведении митинга там, где просили организаторы, то надо обращаться в суд и опротестовывать. По ее словам, организаторы не должны провоцировать людей на то, чтобы приходить на митинг, который не санкционирован.

«Нельзя допускать насилие либо противостояние с сотрудниками органов охраны правопорядка. Это в любом государстве всегда очень жестко наказывается», — добавила она.

При этом спикер Совета Федерации отметила, что нарушителей законодательства о массовых акциях задерживают в том числе и во Франции. «Не надо самоутверждаться за счет того, чтобы подводить людей и ставить их в ситуацию, когда они вынуждены нарушать законодательство», — сказала Матвиенко.