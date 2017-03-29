Сейм Литвы приступил к рассмотрению предложения озвучить или снабдить субтитрами на языках ЕС не менее 90% телевизионных программ в целях ограничения телевещания на русском языке.

Как сообщает Delfi, парламент одобрил эту норму в первом чтении.

Авторами поправок выступили представители Консервативной партии, по мнению которых объёмы российской продукции на литовском телевидении заметно увеличились. Они полагают, что телевидение является инструментом «мягкой силы» России.

Отмечается, что в 2007 году за одну неделю в январе литовские каналы показали 79 часов российской продукции, а в 2017 — 198 часов.