«Мы показали пример, как надо управлять страной…»

28 марта в Саатлы под председательством президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева состоялось Республиканское совещание. Хотя это совещание и было посвящено вопросам развития хлопководства, глава государства коснулся очень актуальных на постсоветском пространстве вопросов политической стабильности, что было неслучайным.

Потому что за последнюю неделю в России и Беларуси политические интриги неожиданно переросли в акции протеста, сопровождаемые серьезными столкновениями. В частности, внимание всего мира привлекли акции протеста в России, которые прошли 26-27 марта, в том числе и в Москве, в ходе которых были задержаны сотни митингующих.

Осторожная позиция официального Баку в отношении происходящих по соседству процессов понятна. Но уже звучат некоторые предположения, что подобные акции вскоре могут начаться и в других странах СНГ. По этой причине президент Ильхам Алиев на заседании, посвященном социально-экономическим вопросам, затронул и тему происходящих в стране политических процессов. Отметим, что президент Ильхам Алиев в праздничной речи 17 марта тоже затронул тему политической напряженности в регионе:

«Переживаемые сегодня в нашем регионе, мире негативные события, кровавые столкновения, войны, конечно, вызывают у нас большую озабоченность, так как мы живем не в изоляции, если ситуация в нашем регионе обостряется, если возрастают риски, то, конечно, это может негативно отразиться и на нас. Поэтому наша основная задача — защитить страну, народ от существующих и будущих рисков, и мы добиваемся этого. Мы, конечно, должны еще больше укрепить существующую в нашей стране безопасность. В Азербайджане, можно сказать, нет внутренних рисков, угроз. А от внешних рисков мы себя защищаем. Мы защищаем себя как от физических, так и возможных идеологических рисков».

Президент на совещании в Саатлы еще раз сказал, что в Азербайджане обеспечивается стабильность. Цитата:

«Гарантом стабильности является азербайджанский народ. Азербайджан выделяется своей политикой как в регионе, так и в мире».

Глава государства отметил, что в Азербайджане обеспечиваются меры безопасности, общественные процессы идут в позитивном направлении, укрепляется гражданское согласие, стремительно идет экономическое развитие, развитие регионов. Далее он заявил:

«Сегодня мы показываем пример того, как надо управлять страной». Можно предположить, что хоть Ильхам Алиев и не адресовал эти слова кому-то конкретно, но они направлены окрыленной происходящими в странах СНГ акциями протеста азербайджанской оппозиции. Также можно предположить, что эти слова направлены западным кругам, которые внимательно следят за событиями в России и Беларуси и требуют немедленного освобождения задержанных митингующих. Президент добавил, что «эта политика одобряется, поддерживается народом. Единство народа и власти является основным фактором, обусловливающим успешное развитие любой страны».

В своем выступлении президент вспомнил и первые годы независимости:

«Это были очень тяжелые годы, мы переживали глубокий политический, экономический, военный кризис. Силы, находившиеся у власти в первые годы независимости, вели Азербайджан к гибели, шла гражданская война, царили массовое неповиновение, глубокий кризис. Промышленность, сельское хозяйство, можно сказать, полностью были развалены. Традиционные для нас хлопководство, виноградарство находились в упадке».

Глава государства напомнил о принятии стратегической дорожной карты, которая может стать гарантом развития экономики и социально-политической стабильности, и еще раз подчеркнул, что хлопководство приносит большую пользу экономике страны:

«Это приносит валюту нашей стране, хлопок является продукцией, реализуемой на мировых биржах. Поэтому для продажи хлопка и волокна не приходится искать рынки, что, конечно, является большим преимуществом. В то же время, хлопководство – трудоемкая отрасль сельского хозяйства. В минувшем году к хлопководству были привлечены десятки тысяч людей. В нынешнем году эта цифра будет еще выше».

Президент отметил, что в государственных компаниях, государственных структурах, местных исполнительных органах работой уже обеспечены более 40 тысяч граждан:

«Мы должны создавать новые рабочие места, так как необходимо постоянно удерживать безработицу на низком уровне. Сегодня Азербайджан в борьбе с безработицей считается образцовой страной в мировом масштабе, так как безработица у нас находится на очень низком уровне, на этом же уровне и должна оставаться. В некоторых соседних странах безработица уже доходит до критической отметки, кроме того, они переживают демографический кризис. У нас же население растет. С ростом населения мы должны думать о новых рабочих местах. Рост населения — очень положительный показатель и позитивный процесс. Население Азербайджана приближается к десяти миллионам. В ближайшем будущем это станет историческим достижением. В то же время это ставит перед нами новые задачи. Мы должны постоянно заниматься созданием рабочих мест, чтобы безработица находилась на низком уровне. Поэтому хлопководство является очень выгодным с точки зрения занятости».

Президент сказал, что в прошлом году закупочная цена хлопка была повышена с 41 до 50 гяпиков, одновременно выплачивалась субсидия в 10 гяпиков:

«Граждане ежедневно получают на поле заработанные деньги. Они уже проявляют большой интерес к хлопководству. Это очень важный фактор. Государство оказывает и будет оказывать поддержку. Мы расходовали и будем расходовать сотни миллионов долларов на развитие хлопководства. Уверен, что в нынешнем году показатели улучшатся, и в этом нет никаких сомнений».

Глава государства рассказал и о помощи предпринимателям:

«Я каждый год неоднократно встречаюсь с предпринимателями, стараюсь, чтобы их проблемы были решены, и они охотнее вкладывали инвестиции в экономику страны. Одновременно предпринимателям оказывается большая финансовая поддержка. На сегодняшний день по линии Национального фонда помощи предпринимательству на льготных условиях предоставлены кредиты на сумму более 2 миллиардов манатов. За счет этих кредитов созданы десятки тысяч новых рабочих мест, сотни, тысячи новых предприятий, словом, открыты новые возможности для развития ненефтяного сектора нашей страны. Именно в результате этого за два месяца текущего года наша ненефтяная промышленность увеличилась на 5 процентов, а сельское хозяйство – более чем на 3 процента. Это – показатели развития реального сектора экономики – ненефтяной промышленности и сельского хозяйства. Потому что развитие ненефтяной промышленности не регулируется ценами. С ростом цен на нефть, конечно, повысится и показатель. Если добыча нефти увеличится, то повысится и показатель, если она понизится, то и показатель уменьшится. Так что это – не показатель. Основными показателями для нас являются показатели ненефтяного сектора и сельского хозяйства. Оба показателя очень позитивны».

«Одной из основных задач в предстоящие годы является увеличение экспорта ненефтяной продукции», сказал глава государства, подчеркнув, что проект «Южный газовый коридор» успешно реализуется:

«Это тоже исторический проект. Но наша основная цель заключается в увеличении ненефтяного экспорта. Речь здесь идет не только о хлопководстве. В прошлого году нам удалось добиться серьезного перелома и в табаководстве, и в шелководстве. Повышается производство табака. Мы уже серьезно занимаемся экспортом сухого табака, подписаны контракты. Высокими темпами идет развитие виноградарства, должен повышаться и уже повышается экспорт винной продукции. Стремительно развивается шелководство. Если в 2015 году было заготовлено чуть более 200 килограммов шелкопряда, то в минувшем году этот показатель достиг 70 тонн, в нынешнем году ожидается еще более высокая цифра. Возобновлена работа Шекинского шелкокомбината. Там тоже выплачиваются субсидии. Субсидии предоставляются и в табаководстве. В настоящее время начался массовый сев сахарной свеклы. Это очень нужно нам, так как наш сахарный завод больше работал на сырье, завозимом из-за рубежа. Мы должны обеспечивать больше местного сырья. А это означает занятость и экспортный потенциал».

Президент отметил, что в мире уже распространился бренд Made in Azerbaijan:

«Сегодня важнейшим вопросом во всех политических контактах, на встречах с моими коллегами является именно экспорт азербайджанской продукции. Я поднимаю этот вопрос, и там, где есть политическая поддержка, конечно, открываются новые возможности и для наших предпринимателей. Предприниматели и сами должны быть активными, сами должны выходить на новые рынки. Азербайджанское государство и без того организует это. Проводятся бизнес-форумы, предприниматели всегда представлены в составе правительственных делегаций. Им тоже необходимо проявлять активность, пропагандировать свою продукцию, стараться, воспользовавшись этой возможностью, больше поставлять продукцию на внешние рынки».