В сети появилось видео, на котором жители индийской деревни спасают королевскую кобру от жажды.

Как правило, королевские кобры избегают контакта с людьми, но жара и нехватка воды заставили животное приблизиться к населенному пункту. Местные жители не только не испугались змею, но и помогли ей. На записи видно, как один мужчина держит ее за хвост, а другой аккуратно поит из бутылки.

Как сообщает Daily Mail, впоследствии индийцы доставили кобру в специализированное учреждение по уходу за животными.

Королевская кобра считается самой крупной ядовитой змеей в мире.