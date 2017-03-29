После третьей годовщины Майдана

Сейчас не может и речи идти о том, что Украина будет учить Азербайджан жизни в демократическом обществе. Об этом в беседе с minval.az заявила украинский политолог, эксперт по информационной политике Наталия Белоус, комментируя прошедшую третью годовщину Майдана в Киеве.

Не стихают споры о том, что же все-таки принесли Украине «майданы» — первый и второй. «На мог взгляд, события Оранжевой революции и Революции достоинства показали украинскому народу, что всегда нужно бороться за свои права и политический истеблишмент должен услышать каждое «Я», ведь именно украинский народ является источником власти. Именно от активных или пассивных действий граждан зависит дальнейшее развитие или стагнация в сфере экономики, политики, культуры», говорит Наталия Белоус.

По ее словам, что если люди не будут постоянно, конструктивно модернизировать политическую систему своей страны, то вскоре они станут жертвами этой же системы. К тому же, не надо зря надеяться, что прилетит иностранная фея и все станет чудесно. Каждый международный игрок будет помогать Украине до тех пор, пока будет получать пользу для себя. Можно, что угодно выбирать или просить в мировых лидеров, но касса – на выходе.

Так все-таки, отмечена годовщина второго Майдана – революции достоинства. Украине есть чем гордиться?

«Выражение «отметили годовщину», по моему мнению, некорректное. Нельзя трагические события Евромайдана, во время которых погибли сотни безвинных душ, называть праздником. Нельзя на костях соотечественников пить вино и говорить о победе. В некоторой степени Майдан продолжается и подтверждением этому есть кровавые бои на Востоке Украины.

Пока гибнут наши граждане, отвоевывая украинские земли у российского оккупанта, бой за независимую и процветающую Украину продолжается. Три года назад была избранная новая – старая власть, но по сути в Украине мало, что поменялось в лучшую сторону. Да, созданы ряд антикоррупционных структур и других европейских сервисных центров, появилась Национальная гвардия, вместо Внутренних войск. И так в каждой сфере можно найти какие-то точечные изменения, но хотелось бы системности и логичности».

По словам украинского политолога, в целом в Украине при власти остались олигархические кланы, а иностранные советники показали свою неспособность реформировать Украину. Но попытки к лучшей жизни могут стать качественными, если народ станет контролером за действиями политиков, иначе процесс «изменений» будет длится от выборов до выборов, где будут меняться кабинеты, а ВИП – персоны останутся те же.

Почему не сбылись мечты, с которыми выходили на площадь люди?

«Мечты бывают у маленьких, наивных детей, а взрослые люди себе ставят цели и достигают их. В 2013 году произошел массовый протест против политики тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, который не подписал Ассоциацию на интеграцию Украины в ЕС. Время прошло, но и сейчас Украина не член ЕС и не скоро им станет. Зато события Евромайдана стали отличным поводом известным коррупционерам опять попасть во власть, прикрываясь патриотизмом. Главная ошибка митингующих, что они допустили к Майдану политиканов, иначе бы история сложилась скорее положительно и сегодня не пришлось бы пожинать плоды своей же недальновидности».

Согласно классическому пониманию, революция – это радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, сопряженное с открытым разрывом с предыдущим состоянием. В Украине даже в теории все далеко не по правилам».

По мнению Наталии Белоус, на данный момент уровень политической культуры и сознания украинцев находится на низком уровне. «Прежде всего в государственный курс страны должна быть заложена программа по социокультурному и политологическому воспитанию граждан – избирателей, а этого нет. В нашей стране вообще нет политиков, которые ставили бы себе цель переустраивать мир, а не зарабатывать деньги во властных кабинетах».

Между тем события в мире показывают, что некоторые государства пытаются «насадить» революционные перемены в других странах. Высказывая свое отношение к этой тенденции, украинский эксперт отметила, что само понятие «насадить» имеет отрицательный оттенок. «Напомню, что международным правом запрещено вмешиваться во внутреннюю политику других государств. Если граждан конкретной страны устраивает их государственное устройство, то кто бы как бы на международной арене не рассказывал о недемократичности, только населению своей страны решать, как они будут дальше жить. Так, исторически сложилось, что огромные за своей площадью территории, которые населяют многонациональные народы не способны построить демократическое общество и для них лучше подойдет авторитарный или тоталитарный режимы, иначе бесконтрольная толпа превратит окружающую среду в хаос, с бесконечными потасовками за власть и имущество, которые могут перерасти в локальные войны».

Понятное дело, что в последние годы мир охватила мода на демократию, но перед тем, как «вестись» на чьи-то идеи, нужно сначала проанализировать историю, ментальность, и только тогда можно будет увидеть преимущества и недостатки при смене государственного устройства.

Как Майдан повлиял на отношения Украины и Азербайджана? По мнению эксперта, Украина сейчас находится в неоднозначном положении и сама ищет поддержку в мировых организациях, в связи с нестабильной экономической ситуацией и «горячей» фазой войны на востоке страны.

Украино-азербайджанские отношения в политической плоскости находятся в полу замороженном состоянии, базируясь лишь на официальных визитах. Хотя в экономической сфере обдумываются проекты, в том числе в рамках «Шелкового пути».

«Перед тем, как для кого-то стать примером для подражания, необходимо самому достичь идеалов и жить в рамках цивилизованного мира, где право закона будет одним для всех, где не будет работать принцип телефонного звонка. Поэтому сейчас не может идти речи о том, что Украина будет Азербайджан учить жизни в демократическом обществе, — отмечает Наталия Белоус. — К слову, Украина к большому сожалению никогда не была демократическим государством. В зависимости от политического руководства страны, государственный курс смягчался или же становился пожестче. Украина это пример авторитарного государства в Центре Европы», — подчеркивает Белоус.

В.Алибекова