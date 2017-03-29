Ученые NASA из космического центра имени Кеннеди во Флориде подключились к разработке беспилотного автомобиля. Конечная цель этого проекта представляет собой создание и усовершенствование транспортного средства, которое сможет анализировать окружающую обстановку на дороге и передвигаться без участия водителя.

Предполагается, что на базе космического центра будут проводиться испытания будущей машины. При этом стоит отметить, что специалисты центра имени Кеннеди уже не первый раз подключаются к разработке беспилотных авто и имеют достаточный опыт работы в этой сфере.

Как отметил представитель NASA Том Энглер, специалисты агентства смогут внести в проект свои лучшие разработки, имеющиеся у них на сегодняшний день. Тем более что ученые космического центра совсем недавно провели успешные испытания технологий, которые могут пригодиться при строительстве авто, пишет «Свободная пресса».