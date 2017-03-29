Прошлый год был крайне опасным, и сейчас также мы наблюдаем возможности обострения, об этом на сегодняшней пресс-конференции, говоря о возможных развитиях в текущем году после апрельской войны, сказал британский журналист, научный сотрудник Фонда Карнеги Томас Де Ваал, передают армянские СМИ.

«В этом году может быть даже гораздо опаснее. Предполагаю, что будет серьезнее задействовано вооружение»,- сказал он, добавив при этом, что сейчас нет оснований для того, что процесс переместиться в дипломатическую сферу.

Томас Де Ваал отметил, что влиятельные дипломаты пытались помочь переговорному процессу, однако им не удалось, в конце концов, заставить стороны заключить договор о мире.

Он отметил, что в настоящее время у международного сообщества отсутствует стремление продвигать вперед процесс.

«Необходим серьезный международный участник, как Россия, который выразит готовность проводить эту работу», — сказал эксперт, отметив при этом, что хотя глава МИД РФ Сергей Лавров – серьезный дипломат, однако и он не берется за это.

По его словам, судя по ситуации, что Минская группа должна вернуться на свои позиции и приступить к пересмотру Венских договоренностей.