В Сети был обнародован трейлер нового документального фильма An Inconvenient Sequel: Truth To Power, посвященного изменениям климата. В проморолике показан нынешний президент США Дональд Трамп, известных своим скепсисом в отношении данной темы.

Как передает Корреспондент, ролик был обнародован на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.

Известно, что будущая лента является сиквелом фильма «Неудобная правда», выпущенного в 2012 году. Обе картины создавались при участии бывшего вице-президента США Альберта Гора.

Лента An Inconvenient Sequel: Truth To Power рассказывается о тех последствиях, которые несет в себе глобальное потепление. Альберт Гор придерживается мнения, что катастрофу можно предотвратить, если человек проявит свою страсть и изобретательность в этом вопросе.