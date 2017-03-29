30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков, местами слабый туман.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер днем сменится на порывистый юго-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 13-18° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.