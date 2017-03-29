

В ТОП-3 лучших городов для проживания в Азербайджанской Республике входят Баку, Гянджа и Мингечавир. А вот в ТОП 3 худших можно отнести Балакен, Гах и Шамаху, сказал глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

По его словам, в вышеперечисленных лучших городах для проживания созданы все необходимые условия.

«В частности, развитая инфраструктура, наличие рабочих мест, высших и средних учебных заведений, необходимое количество больниц и даже развлекательные центры. Кроме этого, эти три города очень чистые и красивые. А Мингечавир вообще отличается наичистейшим воздухом,» — отметил эксперт в интервью Еcho.az.

Что касается худших городов, то, по словам Агаева, безусловно, там недостаточно развита инфраструктура, нет рабочих мест, кроме этого они сильно отдалены от центра.

«Еще одним минусом являются жесткие климатические условия, поскольку города находятся в горной местности. Хоть в них и поступают инвестиции, но, к сожалению, исполнительные власти данных районов неправильно спланировали свою работу, они не думают о развитии самих районов», — отметил он.

По его словам, в рамках «Государственной программы социально- экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы» уже проведено очень много работ.

«Если раньше процесс выполнения Госпрограмм шел разрозненно, то сегодня подход стал более планомерным. Поэтому, к 2018 году будут заметны еще большие достижения,» — отметил он.