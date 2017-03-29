Крупнейший в истории Китая золотоносный рудник с запасами в 382 тонны был найден на востоке страны в провинции Шаньдун на полуострове Цзяодун, сообщает агентство China News со ссылкой на компанию Shandong Gold Group Co., Ltd.

Уточняется, что запасы рудника оцениваются в $22 млрд.

Запасы драгоценного металла простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя составляет 67 метров. Содержание золота в породе составляет 4,52 грамма на тонну.

Агентство отмечает, что если золотоносный рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тыс тонн, то он сможет функционировать на полную мощность и без перебоев в течение 40 лет.