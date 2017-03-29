Полиция Луцкой области подтвердила Украинской службе Би-би-си, что около полуночи 29 марта на территории генконсульства Польши в Луцке произошел как минимум один взрыв, о котором ранее сообщили местные СМИ.

В результате взрыва в крыше помещения образовалось отверстие диаметром 2-3 метра. На месте происшествия работает следственная группа. Охранники здания сообщают, что слышали два взрыва.

Вице-консул Кшиштоф Савицкий заявил, что в здание стреляли из гранатомета. Он отметил, что в помещении, в которое целились, были люди, но «их спасло то, что выстрел произвели на 20 сантиметров выше окна».

Савицкий подчеркнул, что никто не пострадал.

По словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, инцидент свидетельствует о том, «что провокации выходят на новый, еще более опасный уровень».

«Целились не только в дом польского консульства, а в польско-украинские отношения», — написал Вятрович в своем «Фейсбуке».