Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал сохранение мира в Арктике главным приоритетом для России, передает ТАСС.

«Для России Арктика всегда была и остается регионом особого интереса.При этом главные национальные интересы России в Арктике — это сохранение ее в качестве территории мира и сотрудничества», — сказал Рогозин, открывая форум «Арктика — территория диалога».

Он уточнил, что Россия будет работать над улучшением экологической обстановки в Арктике.

«Сегодня деятельность компаний, которые работаю в Арктике, четко регламентированы в этой (экологической) части, каждой нашей компанией разработаны и выполняются программы по защите окружающей среды, большая работа проделана по ликвидации накопленного в прежние индустриальные эпохи экологического ущерба. Мы действительно много сделали и планируем сделать еще больше, чтобы наш дом — Арктика — стал экологичным и комфортным как для себя, так и для наших гостей и партнеров», — сказал Рогозин.

В Архангельске 29–30 марта состоится Международный Арктический форум. Предыдущий прошел в 2013-м и был третьим за шесть лет и последним под эгидой Русского географического общества.