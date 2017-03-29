Ереванская газета «Айкакан жаманак» пишет, что после завершения полномочий президента Серж Саргсян хочет стать министром обороны. Это будет в его биографии уже третий раз.

Как отмечает издание, в своем субботнем выступлении перед военнослужащими в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана Саргсян прямым текстом сказал, что желает этого.

«…В эти дни, когда обсуждается, кому можно доверить руль развития Армении на предстоящие пять лет, каждый обязан задать себе вопрос, а кто может организовать оборону, чтобы иметь возможность обеспечить развитие», — цитирует слова Саргсяна газета.