29 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял регионального президента компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гери Джонса.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
29 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял регионального президента компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гери Джонса.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Дата: 2017/03/29 11:31
Раздел: Азербайджан
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