Азиатский банк развития может выделить ЗАО «Азербайджанские железные дороги» кредит на 200 млн. долларов.

Как передает АПА, об этом сказал руководитель азербайджанского представительства АБР Нариман Манапабеков. «Речь идет о финансировании транспортного коридора Север-Юг. Мы направили свои предложения руководству АЖД и ждем от них ответа».

Межправительственное соглашение о создании коридора Север-Юг было подписано 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией. После прохождения внутренних процедур в указанных странах соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года. Азербайджан присоединился к проекту в 2005. Прогнозы показывают, что в случае функционирования в полную силу, международный транспортный коридор Север-Юг позволит выходу европейских стран, России, регионов Центральной Азии и Кавказа в Персидский залив и Индию, приведет к интенсификации торговых отношений прикаспийских государств с портами Черного моря.