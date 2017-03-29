Каких-то три часа на самолете из Москвы — и вот она, восточная сказка, город Баку. Не турецкая, не арабская, а наша — постсоветская. С привычным русским языком, со знакомыми картинками из советских фильмов. С медовой пахлавой и ароматными помидорами. Российское издание «Лента.ру» попробовала на вкус столицу Азербайджана.
Начистить до блеска!
Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в Баку, — необыкновенная чистота. Говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И это легко можно доказать на примере азербайджанской столицы. При том, что вокруг города без остановки идет нефтедобыча (нефть добывают не только в Каспийском море, но и на земле), это не сказывается на городской среде. И присев на тротуаре в светлом костюме, можно не бояться его испачкать.
А еще здесь очень зелено: местные объясняют, что раскидистые деревья на пешеходных частях улиц помогают летом спасаться от изнуряющей жары (в июле-августе температура достигает 40 градусов). Помимо декоративной, та же «спасительная» миссия и у многочисленных городских фонтанов. Кроме того, для комфорта бакинцев и гостей города скамейки в прогулочных зонах и на знаменитой набережной — Приморском бульваре — сделаны из ненагревающихся под палящим солнцем материалов. Все продумано до мелочей.
Встреча с историей
Знакомство с Баку лучше начать с пригорода, а центральную часть оставить на десерт. Тем более что в близлежащих поселках есть действительно уникальные достопримечательности. Одна из таких — Атешгях (в переводе — Дом огня) на окраине села Сураханы. Индийский храм огнепоклонников на Апшеронском полуострове в Азербайджане появился по разным оценкам в XVII-XVIII веках на месте «вечного» огня, а именно горящих выходов природного газа. И сегодня в центре двора над алтарем, некогда местом паломничества зороастрийцев, индуистов и сикхов, горит огонь. Вокруг алтаря расположились кельи, где когда-то молились и отдыхали огнепоклонники. Посетив с экскурсией храмовый комплекс, можно узнать много интересных фактов об истории Атешгяха и культе поклонения огню на апшеронской земле.
Еще одно место, которое обязательно нужно увидеть, отправившись в Баку, — Янардаг (в переводе — горящая гора). Благодаря все тем же природным газам известняковый холм непрерывно горит еще с древних времен — сюда также приходили зороастрийцы, чтобы помолиться огню. А сегодня тысячи туристов делают здесь памятные селфи на фоне огнедышащей горы.
Есть в этом особый романтизм — из-за крепостных стен Ичери Шехер, где время будто остановилось, посмотреть на современный Баку с небоскребами, модными бутиками, такси-баклажанами (так здесь называют купленные в Великобритании фиолетовые кэбы) и городской суетой.
Вдоволь нагулявшись по Старому городу, можно подняться в красивейший Нагорный парк и встретить там закат. Для ленивых есть фуникулер, однако тех, у кого остались силы, ждут 178 ступеней мраморной лестницы. Осмотру Нагорного парка стоит посвятить пару часов. А его изюминка — огромная смотровая площадка. Отсюда весь Баку виден как на ладони. Запоминаем: еще одно отличное место для селфи.
Люля, кутаб и дюшбара
Не менее ценно в Баку не только успеть посмотреть его глазами, но и попробовать город на вкус. В аутентичной кухне Азербайджана — вся палитра восточных красок. Начать знакомство с богатым миром яств бакинцы рекомендуют с ресторанов в Старом городе — не только очень вкусно, но и колоритно. В Ичери Шехер сохранилось пять караван-сараев: в средневековье это были своего рода гостиницы для богатых купцов. Сейчас в караван-сараях — рестораны, а некогда спальные номера служат отдельными обеденными залами.
Эту же идею продвигают в Баку — привлечь гостей не только для знакомства с городом и достопримечательностями, но и развивать событийный туризм. Так, в этом году впервые в столице Азербайджана пройдет Baku Shopping Festival, который охватит практически все торговые центры и бутики города. Организаторы обещают хорошие скидки, развлекательную программу в течение месяца и tax free (возврат НДС, в Азербайджане это будет 13-15 процентов от стоимости после вычета комиссии банка) с покупки от 100 манат (около 3300 рублей по текущему курсу). Ведь нефтяная эпоха рано или поздно закончится, шутят в Азербайджане, а туристы, когда полюбят нашу страну, будут с нами всегда.