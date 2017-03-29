Каких-то три часа на самолете из Москвы — и вот она, восточная сказка, город Баку. Не турецкая, не арабская, а наша — постсоветская. С привычным русским языком, со знакомыми картинками из советских фильмов. С медовой пахлавой и ароматными помидорами. Российское издание «Лента.ру» попробовала на вкус столицу Азербайджана.

Начистить до блеска!

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в Баку, — необыкновенная чистота. Говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И это легко можно доказать на примере азербайджанской столицы. При том, что вокруг города без остановки идет нефтедобыча (нефть добывают не только в Каспийском море, но и на земле), это не сказывается на городской среде. И присев на тротуаре в светлом костюме, можно не бояться его испачкать.

А еще здесь очень зелено: местные объясняют, что раскидистые деревья на пешеходных частях улиц помогают летом спасаться от изнуряющей жары (в июле-августе температура достигает 40 градусов). Помимо декоративной, та же «спасительная» миссия и у многочисленных городских фонтанов. Кроме того, для комфорта бакинцев и гостей города скамейки в прогулочных зонах и на знаменитой набережной — Приморском бульваре — сделаны из ненагревающихся под палящим солнцем материалов. Все продумано до мелочей.

Встреча с историей

Знакомство с Баку лучше начать с пригорода, а центральную часть оставить на десерт. Тем более что в близлежащих поселках есть действительно уникальные достопримечательности. Одна из таких — Атешгях (в переводе — Дом огня) на окраине села Сураханы. Индийский храм огнепоклонников на Апшеронском полуострове в Азербайджане появился по разным оценкам в XVII-XVIII веках на месте «вечного» огня, а именно горящих выходов природного газа. И сегодня в центре двора над алтарем, некогда местом паломничества зороастрийцев, индуистов и сикхов, горит огонь. Вокруг алтаря расположились кельи, где когда-то молились и отдыхали огнепоклонники. Посетив с экскурсией храмовый комплекс, можно узнать много интересных фактов об истории Атешгяха и культе поклонения огню на апшеронской земле.

Еще одно место, которое обязательно нужно увидеть, отправившись в Баку, — Янардаг (в переводе — горящая гора). Благодаря все тем же природным газам известняковый холм непрерывно горит еще с древних времен — сюда также приходили зороастрийцы, чтобы помолиться огню. А сегодня тысячи туристов делают здесь памятные селфи на фоне огнедышащей горы.

Цигель-цигель Однако самое очаровательное место в Баку — конечно же, Ичери Шехер или Старый город. Это жемчужина столицы Азербайджана. По извилистым мощеным улочкам Ичери Шехер можно бродить целый день, рассматривая многочисленные памятники и останавливаясь на стакан крепкого местного чая в уличных кафе. Разумеется, редкий турист пройдет мимо сотен лавок с посудой, коврами, сувенирами, всевозможной домашней утварью. Да и умение азербайджанцев торговать играет свою роль: без покупок отсюда никто не уходит. Улицы Старого города в Баку увековечены в советском кинематографе. «Да, именно здесь снимали «Бриллиантовую руку». Я тогда работал в милиции и, когда шли съемки фильма, охранял общественный порядок. Я всю жизнь живу в этом доме номер 8 на улице Kicik Qala, который видел на экранах весь Советский Союз. Вот наш порог, рядом с ним сначала падал Никулин, а потом Миронов. Черт побери!» — рассказывает в деталях 78-летний Эльнур. И картинка из культового советского фильма оживает на глазах. Чуть поодаль — другая улица, которая также стала отдельной достопримечательностью благодаря «Бриллиантовой руке». Здесь девушка с пониженной социальной ответственностью заманивала «руссо туристо облико морале» знаменитой фразой «цигель, цигель, ай лю-лю». Точный адрес такой: Sabir küçəsi, 21. И величественный дворец Ширваншахов тоже был задействован в фильме: по его территории сломя голову бегал Андрей Миронов. Сейчас туристы, глядя на внушительные ступени, только удивляются: старинные лестницы таких размеров, что по ним и ходить сложно, не то что бегать. Впрочем, дворец известен не благодаря киносъемкам. И хотя интерьеры, которые были здесь при жизни династии, не сохранились совсем, комплекс посещают десятки тысяч туристов ежегодно. Для ценителей архитектуры здесь есть что посмотреть: чего стоят одни только дверные порталы с искусной резьбой по камню.

В Старом городе находится и самая известная достопримечательность Баку, символ города — Девичья башня. Когда-то она стояла прямо в море, но потом Каспий отступил, и сегодня от нее до берега — несколько сотен метров. Точная дата основания башни неизвестна, считается, что она строилась в несколько этапов. По надписи на одной из плит башню датировали XII веком. Однако ученые полагают, что эта плита появилась позднее, чем основная часть сооружения, так как она небрежно вмонтирована в старую кладку. По одной из легенд, которые рассказывают бакинские экскурсоводы, шах решил жениться на своей дочери. Убитая горем девушка попросила отца сначала построить в море башню, а после этого она даст согласие. Когда башня была построена, дочь шаха поднялась на нее и бросилась в море. С 2000 года сооружение является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Есть в этом особый романтизм — из-за крепостных стен Ичери Шехер, где время будто остановилось, посмотреть на современный Баку с небоскребами, модными бутиками, такси-баклажанами (так здесь называют купленные в Великобритании фиолетовые кэбы) и городской суетой.

Вдоволь нагулявшись по Старому городу, можно подняться в красивейший Нагорный парк и встретить там закат. Для ленивых есть фуникулер, однако тех, у кого остались силы, ждут 178 ступеней мраморной лестницы. Осмотру Нагорного парка стоит посвятить пару часов. А его изюминка — огромная смотровая площадка. Отсюда весь Баку виден как на ладони. Запоминаем: еще одно отличное место для селфи.

Люля, кутаб и дюшбара

Не менее ценно в Баку не только успеть посмотреть его глазами, но и попробовать город на вкус. В аутентичной кухне Азербайджана — вся палитра восточных красок. Начать знакомство с богатым миром яств бакинцы рекомендуют с ресторанов в Старом городе — не только очень вкусно, но и колоритно. В Ичери Шехер сохранилось пять караван-сараев: в средневековье это были своего рода гостиницы для богатых купцов. Сейчас в караван-сараях — рестораны, а некогда спальные номера служат отдельными обеденными залами.

Дюшбара — традиционное первое блюдо, крохотные пельмешки с говяжьим бульоном. Само собой, ручной лепки. Домашние пельмешки лепят настолько маленькими, что в столовой ложке должно поместиться 12 штук. В ресторанном варианте помещается шесть-семь. Кутабы с мясом, тыквой или зеленью — еще одно обязательное для дегустации блюдо. Как и долма. И плов. С особой гордостью азербайджанцы рассказывают про летний вариант плова — с вишней. Ну и, само собой, какое азербайджанское застолье может обойтись без шашлыка и люля-кебаба? Мясное ассорти, как модно говорить, это здешний must have. Однако не стоит забывать, что Баку — город морской. А значит, рыбный. Местный специалитет — осетрина и, соответственно, черная икра. Осетровое филе на гриле с гранатовым соусом Наршараб — после этого вкус Баку вы едва ли сможете забыть. Советский Дубай Притом что Азербайджан мусульманская страна, Баку — абсолютно европейский светский город. Встретить здесь женщину с покрытой головой — редкость. Алкоголь продается свободно, а курению и вовсе зеленый свет: курить можно везде. В том числе в ресторанах, о чем россияне уже давно забыли. Экономика Азербайджана сегодня построена на нефтяной промышленности. Но и об альтернативных источниках дохода здесь тоже задумываются. В качестве примера азербайджанцы взяли ОАЭ. А Баку развивается по модели Дубая (внешне это уже заметно), который стал как популярнейшим туристическим направлением, так и излюбленным местом для шопинга.

Эту же идею продвигают в Баку — привлечь гостей не только для знакомства с городом и достопримечательностями, но и развивать событийный туризм. Так, в этом году впервые в столице Азербайджана пройдет Baku Shopping Festival, который охватит практически все торговые центры и бутики города. Организаторы обещают хорошие скидки, развлекательную программу в течение месяца и tax free (возврат НДС, в Азербайджане это будет 13-15 процентов от стоимости после вычета комиссии банка) с покупки от 100 манат (около 3300 рублей по текущему курсу). Ведь нефтяная эпоха рано или поздно закончится, шутят в Азербайджане, а туристы, когда полюбят нашу страну, будут с нами всегда.

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