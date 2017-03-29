Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минаметы (3 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Кемерли Газахского района и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гервенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.