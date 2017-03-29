Шестеро уроженцев Закавказья задержаны оперативниками «заказного» отдела Управления уголовного розыска Петербурга

По информации «Фонтанки», в ночь на 29 марта оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски и задержали шестерых граждан Азербайджана. По предварительным данным, мероприятия проходили по уголовному делу, возбужденному около месяца назад в Следственном управлении Центрального района по статье «разбой».

«В данный момент наши собеседники в полицейском главке неохотно рассказывают о нюансах этой реализации. Единственное, что пока удалось выяснить, так это то, что все задержанные работают таксистами в Северной столице и имеют отношение к Центральному району.

«Фонтанка» постарается узнать, почему раскрытие разбоя было поручено подразделению, отвечающему за особо значимые преступления на территории Петербурга и Ленобласти. Так, например, недавно, эти же сотрудники задерживали полковника УФСИН, Мойсеенко за соучастие в убийстве своего подчиненного – подполковника УФСИН Чернова», — сказано в сообщении.