«Развитие хлопководства принесет стране дополнительную прибыль. Но хочу, чтобы вы знали, эта прибыль несравнима с нефтяным доходом. От продажи нефти в страну поступает валюта в миллиарды долларов. В бюджете цена нефти заложена на уровне 40 долларов, если в этом году цена нефти будет таковой, то в страну поступит более 5 млрд. долларов». Об этом президент Ильхам Алиев заявил в заключительной речи на республиканском совещании в Саатлы по вопросам развития хлопководства. Его слова приводит АПА.

Глава государства отметил, что развитие хлопководства, в первую очередь, рассчитано на рост занятости и улучшение жизненного уровня граждан, проживающих в районах: «Поэтому средства от экспорта нефти мы вкладываем в эту сферу, чтобы люди лучше жили, работали, зарабатывали. Мы создаем условия, чтобы можно было хорошо заработать. Поэтому развитие хлопководства для меня – президента, это, в первую очередь, социальный проект, затем — экономический проект, а уже потом – проект, обеспечивающий поступление валюты».

По словам президента, государство оказывает всякую поддержку фермерам.

«Считаю, что условий, созданных для фермеров, нет в любой другой стране. Наши фермеры освобождены от всех налогов за исключением земельного налога. Уже задействован механизм поощрения экспорта и инвестирования. Это придает фермерам дополнительный стимул, создает для них дополнительные возможности. В настоящее время субсидируются практически все основные сферы сельского хозяйства, в частности, хлопководства».

Глава государства отметил выдачу удобрений по льготным условиям: «Фермеры оплачивают всего лишь 30% стоимости удобрений. На льготных условиях также выдаются топливо и кредиты. Я отметил, что на реальный сектор экономики выделено 2 млрд. манатов по самой низкой процентной ставке. Эти средства направляются преимущественно в регионы… Мы делаем это с тем, чтобы люди жили еще лучше, фермеры, работающие граждане заработали больше денег, чтобы у них повысился уровень жизни».

«Я уже отмечал, что в результате успешной экономической политики, стабильности, спокойствия население Азербайджана растет и будет расти. Нам следует рационально пользоваться трудовыми ресурсами. Принимаются меры по созданию новых рабочих мест. Нам в связи с этим следует мобилизовать трудовые ресурсы, чтобы заполнить бреши и предотвратить возникновение дефицита трудовых ресурсов, а также рост безработицы. Поэтому здесь необходимо проводить обдуманную политику, на повестке обязательно должен стоять вопрос стремительного увеличения численности рабочих мест в хлопководстве».