Командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что он нуждается в большем количестве войск и высокотехнологичных средств наблюдения для «противостояния все более воинственной России», сообщает The Washington Examiner.

По его словам, в то время, как военные США «являются лучшими в мире и способны сейчас сдерживать Россию», им нужно построить более способную армию, чтобы «противостоять растущей военной мощи России».

Скапаротти заявил, что в настоящее время США имеют в Европе более 60 тысяч военных всех видов войск. По его словам, это обеспечивает США «силу, позволяющую сдерживание сегодня».

«Нам нужна большая сила, я думаю, что, возможно, в сухопутных войсках – это бронетанковая дивизия, например», — сказал он.