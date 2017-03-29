В Лондоне стаффордширский бультерьер набросился на своего хозяина, когда тот общался с журналистами телеканала BBC TV в рамках съёмки документального фильма.

Как сообщает Daily Mail, животное нанесло мужчине серьёзные травмы, от которых он скончался спустя два часа в больнице. Врачи констатировали, что смерть наступила в результате гиповолемического шока и повреждений дыхательных путей, полученных из-за укусов.

Собака была схвачена офицерами полиции и доставлена в специальный приют, где специалисты примут решение, стоит ли усыплять животное.

Отмечается, что существующий в Великобритании Акт об опасных собаках не запрещает свободное владение собаками породы стаффордширский бультерьер.