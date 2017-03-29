Глава британского правительства Тереза Мэй формально запустила процедуру выхода страны из Европейского союза, подписав соответствующее письмо-уведомление, передает «Интерфакс».

Это послание будет доставлено главе Европейского совета Дональду Туску постоянным представителем Великобритании при ЕС Тимом Барроу. Как ожидается, это произойдет сегодня примерно в 15:30 по бакинскому времени.

Кроме того, Мэй должна в течение дня сделать официальное заявление по поводу запуска процедуры Brexit для британского парламента. Предполагается, что она заверит парламентариев в своем намерении «представлять интересы каждого, кто живет в Великобритании» и пообещает «добиться самых выгодных условий для каждого человека в стране».

По данным британских СМИ, глава правительства заявит о своей решимости «добиться заключения хорошей сделки» и призовет жителей страны объединиться.