Американский конгресс подавляющим большинством голосов ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО: документ поддержали 97 членов палаты, а против высказались только двое, передает ТАСС. Для ратификации достаточно было голосов двух третей общего числа конгрессменов.

«Резолюция о ратификации протокола к Североатлантическому договору 1949 года о принятии Черногории одобрена», — заявил сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон, председательствовавший на заседании.

«Движение за нейтралитет Черногории» на днях потребовало проведения референдума о вступлении страны в НАТО и принятия соответствующего решения по его итогам. Последние опросы общественного мнения среди черногорского населения показывают, что противников североатлантической интеграции насчитывается слишком много.

План действий для членства в НАТО Черногория получила на саммите блока в конце 2009 года, статус наблюдателя был присвоен стране в мае 2016 года после многолетних переговоров и подписания протокола о ее вступлении в организацию.

Как только этот протокол будет ратифицирован всеми странами альянса, Черногория станет 29-й его участницей