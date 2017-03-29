Латвийский депутат Имантс Парадниекс отказался ездить в лифте, чтобы не поддерживать российскую экономику.

Об этом заявило агентство Sputnik в Латвии.

«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», – цитирует его слова «РИА Новости».

Сам депутат не раз оказывался в центре скандалов, благодаря своим высказываниям. Так, он возмущался наличием в Риге кафе «Ленинград», назвав его отрыжкой коммунистического прошлого в свободной стране.

Еще он известен, как один организаторов шествия ветеранов СС в Риге. Во время войны в Латвии были сформированы две дивизии СС, которых многие латыши считают бойцами за независимость. Ветераны этих формирований регулярно проводят шествия.