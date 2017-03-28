Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что не верит главе фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Об этом она сообщила в телеинтервью, печатную версию которого во вторник, 28 марта, опубликовало издание «Гордон».

«Внешне она холодная, как восковая кукла. Я думала, это кажется только с экрана телевизора. Но нет — и в жизни, рядом кажется то же самое. В то же время понятно, что за этим «воском» кроется что-то другое. Не скажу, что она мне интересна, скорее, я была с нею осторожна», — заявила Савченко.

Она добавила, что за Тимошенко наблюдала на протяжении 25 лет. «И ни разу — была ли она при власти или собиралась во власть, как сейчас, — я ей не поверила. Не могу объяснить это ощущение… Это интуиция… Не думаю, что для Украины она может сделать что-нибудь хорошее», — отметила народная избранница.