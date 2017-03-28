Во время рабочего визита на территорию сепаратистского образования «НКР» президент Армении Серж Саргсян заявил о готовности применить против Азербайджана оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». По мнению экспертов, подобные слова армянского главнокомандующего представляют собой очередную браваду, которая вряд ли может быть реализована. Учитывая явные прорехи в организации военной логистики официального Еревана, ОТРК «Искандер-М», скорее всего, достанутся Азербайджанской Республике в качестве трофеев.

Серж Саргсян, накануне парламентских выборов в Армении бросающийся громкими заявлениями, по всей видимости, рассчитывает на определённые преференции на внутреннем электоральном поле, нежели стремится напугать противника. Бряцание оружием на фоне политического фиаско, возможно, и сможет обеспечить поддержку ряда электоральных групп, но вряд ли способно существенно повлиять на расклад политических сил. Кроме того, любая попытка использовать оружие повлечёт совершенно негативные последствия для армянского режима, который окажется в положении аутсайдера на международной арене. Международные партнёры вряд ли будут иметь дело с агрессивным Ереваном из опасения быть втянутыми в распри с блоком стран под эгидой официального Баку.

Даже если теоретически допустить возможность ракетного удара по территории Азербайджана со стороны Армении посредством ОТРК «Искандер-М», имеющего дальность выстрела от 50 до 280 километров, то это будет свидетельствовать об акте прямой военной агрессии по отношению к суверенному государству и ее гражданскому населению. Вряд ли Армения сможет оправдаться перед мировым сообществом за совершенные ракетные обстрелы территории Азербайджанской Республики.

Более того, в случае армянского ракетного удара Азербайджан, руководствуясь положениями военных соглашений с Турцией и Израилем, будет иметь полное право обратиться к своим стратегическим союзникам за военной помощью. При подобном раскладе сил Сержу Саргсяну будет лучше застрелиться, поскольку только за 1 ракетный пуск с комплекса «Искандер-М» международное военное трио «Баку — Анкара — Тель-Авив» на вполне законных основаниях подвергнет Армению беспрецедентному обстрелу. И в данных условиях они будут абсолютно правы: «Армения напала, а мы — обороняемся».

Помимо прочего, не стоит забывать, что при всей «несокрушимости» ОТРК «Искандер-М», они всё же имеют уязвимые места, о которых Азербайджан прекрасно осведомлён, и которые наверняка будет использовать в целях подавления военного потенциала противника.

Во-первых, время нахождения пусковой установки ракетного комплекса типа «Искандер» на стартовой позиции составляет до 20 минут, что увеличивает вероятность нанесения Азербайджанской Республикой упреждающего удара по позиции ракетного комплекса раньше, чем им будет произведён последний залп. Иначе говоря, армянской стороне наивно предполагать, что азербайджанская военная авиация не сможет оперативно обнаружить места дислокации мобильных ракетных комплексов прежде, чем он полностью истратит свой запас вооружения.

Во-вторых, существенным недостатком ракетных комплексов является его крайняя зависимость от стационарных пунктов перезарядки, уничтожив которые Азербайджан способен полностью вывести из строя ракетную мощь своего врага. В этом свете совершенно ошибочно считать, что азербайджанские разведывательные данные могут иметь погрешность в определении точных координат всех военных объектов Армении, включая пункты перезарядки и снаряжения. Уничтожив их, ракетные комплексы, которыми угрожает Серж Саргсян, окажутся бессмысленными «машинками» без ракет.

В-третьих, век современных технологий диктует свои правила, связанные с крайней зависимостью любого технического средства, которым и является ОТРК «Искандер», от программного обеспечения и систем космической навигации. В этих условиях не думаю, что Азербайджан не сможет внести свои коррективы в траекторию полётов ракет, если они будут выпущены с территории Армении.

Ну и, наконец, следует отметить, что ракетный комплекс «Искандер-М» представляет собой оружие «дальнего действия», который в ближнем бою совершенно бесполезен. В этой связи, ОТРК нуждается не только в штате военных операторов, но и в охране от атак живой силы противника. Исходя из того, что армянские вооруженные силы, в большинстве своём, деморализованы, вряд ли они пожелают умирать за ракетные комплексы. Скорее всего, военнослужащие Армении будут вынуждены оставить свои позиции в зоне непосредственного действия «Искандеров», чем, безусловно, воспользуется Азербайджан. Так ракетные комплексы «Искандер-М», которыми хвастается президент Серж Саргсян, могут стать военными трофеями подразделений азербайджанской армии.

Денис Коркодинов, российский политтехнолог.