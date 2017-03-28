Как сообщает РИА Новости, референдум запланирован на 24 сентября.
Дата: 2017/03/28 21:44
Раздел: СНГ
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