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Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о проведении референдума о расширении полномочий президента Молдавии, досрочных выборах в парламент, а также сокращении числа депутатов.

Как сообщает РИА Новости, референдум запланирован на 24 сентября.