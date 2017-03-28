Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan addresses the media in Ankara September 30, 2013. Turkey will end a ban that bars women from wearing the Islamic-style headscarf in state institutions, part of the government's long-awaited package of proposed human-rights reforms, Erdogan said on Monday in a major policy speech. The new rules will not apply to the judiciary or the military. Muslim but secular Turkey has long had tough restrictions on the garb worn by women working in state offices. Erdogan also announced plans to return monastery property belonging to Syriac Christians that was seized by the state. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS RELIGION CRIME LAW) - RTR3FFHO

Парламент Турции рассмотрит вопрос о возвращении смертной казни после референдума по конституционным изменениям, который пройдет 16 апреля.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вопрос о возвращении смертной казни вернулся на повестку дня Турции после попытки государственного переворота 15 июля.

«Запрос о смертной казни поступит в парламент после 16 апреля. Лидеры оппозиционных парламентских партий Кемаль Кылычдароглу и Девлет Бахчели обещали его поддержать. Если решение будет проведено через парламент, я его одобрю», — сказал Эрдоган.

Последний смертный приговор в Турции был приведен в исполнение в 1984 году. В мае 2004 года смертная казнь в стране была отменена после внесения соответствующей поправки в конституцию Турции с целью соответствия стандартам для вступления в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что если Турция восстановит смертную казнь, ЕС немедленно остановит процесс присоединения страны к европейскому блоку.