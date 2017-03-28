Органы безопасности Азербайджана вступили в новый этап своего развития, сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ), Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, выступая на мероприятии по случаю 28 марта — профессионального праздника сотрудников органов безопасности Азербайджана, сообщили изданию «Тренд» в отделе по связям с общественностью службы.

По его словам, основа сегодняшнего сильного Азербайджана была заложена в период, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев возглавлял органы госбезопасности и руководил Азербайджаном. Гулиев подчеркнул, что гениальная личность Гейдар Алиев осуществил очень большую работу по формированию и развитию правоохранительных органов, в том числе органов безопасности независимого Азербайджана.

Отметив, что сегодня органы безопасности Азербайджана вступили в новый этап своего развития, генерал-лейтенант Мадат Гулиев подчеркнул, что под мудрым руководством Ильхама Алиева — достойного продолжателя дела великого лидера — главной задачей СГБ является создание благоприятных условий для осуществления независимой политики государства.

От имени всех сотрудников генерал-лейтенант Мадат Гулиев выразил признательность главе государства за внимание и заботу.

«Присвоение высших воинских званий и награждение государственными наградами группы сотрудников Президентом Ильхамом Алиевым в преддверии профессионального праздника является высокой оценкой нашей деятельности. Выражаю глубокую признательность главе государства за высокое доверие и заботу. Личный состав СГБ, верный традициям государственности, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, всегда будет самым надежным помощником Президента Ильхама Алиева на пути превращения Азербайджана в динамично развивающееся и усиливающееся государство и дальше будет добросовестно выполнять все приказы и указания Верховного главнокомандующего», — сказал Гулиев.

На торжественной церемонии от имени участников мероприятия было принято обращение к Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Затем были зачитаны распоряжения о награждении группы сотрудников и присвоении высших воинских званий сотрудникам СГБ.

Отличившимся на службе сотрудникам, ветеранам органов безопасности, а также победителям турниров и соревнований по различным видам спорта между структурными подразделениями СГБ были вручены награды.

Распоряжением, подписанным 23 марта 1997 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, каждый год 28 марта отмечается как профессиональный праздник сотрудников органов безопасности Азербайджана.

В день профессионального праздника личный состав СГБ и ветераны органов безопасности почтили память великого лидера Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле в Аллее почетного захоронения. Была также почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу. В Аллее шехидов также почтили память сынов Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, был возложен венок к «Вечному огню».