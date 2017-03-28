В Ереване на площади Свободы стартовал митинг блока «Оганян-Раффи-Осканян». По информации местных СМИ, в руках многих демонстрантов флаги блока, а у другой части — фотографии арестованного на днях экс-главы карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна. Участники также держат плакаты с надписью «Свободу Самвелу Бабаяну», многие из них пришли на митинг в рубашках с его портретом.

На трибуне находятся лидеры блока – бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, глава партии «Единение» Вардан Осканян, председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян, а также глава предвыборного штаба блока «Оганян – Раффи – Осканян», заместитель председателя правления партии «Наследие» Армен Мартиросян и представители «Блока воинов-добровольцев».

Ведущий митинга Армен Мартиросян заявил о том, что на площади Свободы по существу проходит итоговый митинг. «Это митинг, который власти пытались незаконными путями провалить, но им это не удалось», — заявил Мартиросян.

«У нас была очень плохая агиткампания из-за беззаконий представителей властей: «черная» агитация, насилие, выстрелы, Джрарат», — сказал зампредседателя партии «Наследие».

По его словам, в случае прихода к власти альянс «Оганян-Раффи-Осканян», в первую очередь, освободит всех политзаключенных, в том числе и членов группы «Сасна црер». «Сегодня в тюрьмах находятся многочисленные граждане, которые были несоразмерно наказаны за мелкие преступления. А вот грабители бюджета пребывают на свободе. Мы еще планируем глубокую и всестороннюю амнистию в короткие сроки при сохранении всех правовых процедур», — сказал глава предвыборного штаба блока «Оганян – Раффи – Осканян».