Известная актриса Николь Кидман рассказала о том, что по-настоящему пострадала во время съёмок сериала «Большая маленькая ложь», где по сюжету её избивает муж. Об этом пишет портал «Дни.ру».

— Бывало, что я возвращалась домой по ночам и испытывала сильную боль. Мне приходилось пить сильные обезболивающие, потому что я подвергалась физическому воздействию, — поделилась звезда Голливуда. Актриса возвращалась домой в синяках.

Муж Кидман — музыкант Кит Урбан возмущён происходящим, однако понимает, что таких жертв требует работа.

— Зато моя жена — артистка! — заявил Урбан.