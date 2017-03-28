Эпидемиологи выясняют причины внезапной вспышки неизвестной инфекции в петербургском следственном изоляторе «Кресты». По данным источника Лайфа, заболели несколько десятков человек. Эпидемиологи уже побывали с проверкой в СИЗО, взяли пробы в местах общего пользования, а также анализы у 30 заболевших.

По предварительным данным, инфекция вирусная.

В связи со сложившейся опасной эпидемиологической ситуацией в изоляторе закрывались комнаты для свиданий. Заключенные с малейшими признаками заболевания направляются в медицинскую службу для осмотра.

В настоящее время в СИЗО экстренно проводится санитарная обработка комнат для свиданий заключенных, коридоров и — главным образом — столовой. Отмечается, что состояние всех заболевших ухудшается резко.

Симптомы у осужденным примерно одинаковые: рвота, диарея и высокая температура тела. Официально карантин в СИЗО пока не объявили.